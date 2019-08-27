اعتقال ثلاثة مطلوبين بينهم 'ابو معتصم' في بغداد وصلاح الدين ونينوى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانه تم اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الارهاب في بغداد وصلاح الدين، فيما اعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند في نينوى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "وفق معلومات استخباراتية دقيقة قوة من الفوج الاول اللواء الثاني في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق الماده / 4 ارهاب في منطقة شهداء العبيدي الثانية"، مشيرا الى انه "تم تسليمه إلى الجهات المختصة اصولياً".

واضاف المصدر ان "اللواء 13 الفرقة 4 القى القبض على احد المتهمين المطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب، بعدما ورد اسمه اثناء التدقيق الامني في سيطرة الحويش بسامراء"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة".

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من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال عملية أمنية نوعية وبعد المتابعة المستمرة وتقاطع للمعلومات المتوفرة، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة نينوى من القاء القبض على ما يسمى معاون الأمير الإداري والمالي لديوان الجند الملقب ابو المعتصم وهو أيضاً خبير برامجيات عصابات داعش الإرهابية".

وتابع انه "تم القاء القبض عليه ضمن محافظة نينوى"، موضحا انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقه".