العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية ارادة النصر الرابعة

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن نتائج عملية ارادة النصر الرابعة، مبينة ان ذلك جاء بعد انتهاء العملية بالكامل.

وقال نائب قائد العمليات الفريق ق خ الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقت الخليج 365، نسة منه ان "المرحلة الرابعة من عملية إرادة النصر اكتملت والتي استمرت للفترة من الـ24 اب الحالي ولغاية اليوم الموافق الـ27 من اب الحالي، بأشراف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذ قيادة العمليات المشتركة بالتنسيق مع قيادة القوات البرية وقيادات المحاور (الانبار – الجزيرة) والحشد الشعبي قيادتي محور الانبار وغرب الانبار والحشد العشائري".

واضافت ان "المهمة تضمنت تفتيش وتطهير المناطق ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الانبار في مناطق شمال الخط السريع (شمال الكيلو 70– شمال الكيلو 160 - المرصنات – الكعرة – الحسينيات – وادي حوران و المناطق ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات الجزيرة جنوب نهر الفرات وحتى الحدود الفاصلة مع ق ع الانبار جنوبا لتأمين الاستقرار الكامل في جميع المناطق المحددة".

وتابعت ان "القطعات المشتركة هي قاطع قيادة عمليات الأنبار المتضمنة (قطعات الجيش ( فرقة المشاة الاولى وفرقة المشاة العاشرة)، وقطعات الشرطة (مديرية شرطة الانبار)، وقطعات الحشد العشائري / الانبار و قطعات الحشد الشعبي قيادتي محاور الانبار وغرب الانبار".

واكدت ان "هذه العملية جاءت من خمسة محاور ضمن قاطع قيادة عمليات الانبار

ب- قيادة عمليات الجزيرة

أولا . قطعات الجيش المشتركة فرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الثامنة.

ثانياً . قطعات الشرطة (مديرية شرطة الانبار)

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ثالثا . قطعات الحشد الشعبي قيادتي محور الانبار وغرب الانبار والحشد العشائري.

ج - قيادة طيران الجيش قدم الإسناد بجميع أنواعه لقواطع العمليات من خلال (58) طلعة جوية مسلحة.

د- قيادة القوة الجوية خصصت طائرات الاستطلاع المسلح لإسناد العملية.

ه- طيران قوات التحالف شارك بتنفيذ (14) طلعة استطلاع جوية.

3_ النتائج المتحققة

قتل ارهابيين اثنين والقاء القبض على 6 اخرين ، وتدمير 6 انفاق و25 وكرا ، والعثور على مفرزة طبية ، و22 عبوة ناسفة وتفجير 31 عبوة اخرى ، و19 حزاما ناسفا و6 اسلحة مختلفة وجليكان ، وقد بلغ عدد القرى التي تم تفتيشها 16 قرية.

4- بلغت المساحة التي شملتها عملية التفتيش 42980 كيلو متر مربع.

واكدت ان "هذه العملية جاءت لتستكمل النتائج التي تحققت في المراحل الثلاثة الماضية بتفتيش وتطهير وتحقيق الاستقرار وتدمير بقايا فلول عصابات داعش الارهابية"، لافتا الى ان "قواتنا الامنية المسلحة المشتركة ستواصل عملياتها وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بامن المواطنين".