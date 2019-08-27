بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن سماع صوت انفجار في كركوك

اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا بشأن سماع صوت انفجار في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن وجود صوت انفجار في محافظة كركوك".

واضافت ان "هذا الصوت ناتج عن تفجير مخلفات حربية بشكل مسيطر عليه في معسكر K1 بمحافظة كركوك"، مشيرة الى ان "العملية جرت دون حادث يذكر".