الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن سماع صوت انفجار في كركوك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اصدرت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، بيانا بشأن سماع صوت انفجار في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن وجود صوت انفجار في محافظة كركوك".

 

واضافت ان "هذا الصوت ناتج عن تفجير مخلفات حربية بشكل مسيطر عليه في معسكر K1 بمحافظة كركوك"، مشيرة الى ان "العملية جرت دون حادث يذكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن سماع صوت انفجار في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا