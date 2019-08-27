محافظ الانبار يعفي قائممقام الفلوجة من منصبه

اعلن مجلس محافظة الانبار، الثلاثاء، صدور امر باعفاء قائممقام الفلوجة عيسى العيساوي من منصبه، فيما تم تكليف مدير ناحية الصقلاوية لادارة المنصب بالوكالة. وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اعفى عيسى ساير العيساوي من منصب قائممقام الفلوجة"، دون معرفة اسباب الاعفاء. واضاف الدليمي ان "الدليمي اعتبر ان قرار اعادة انتخاب العيساوي من قبل المجلس المحلي للمدينة والتصويت على انتخابه من قبل 11 صوتا غير قانونية لوجود عضوين تم احالتهما الى التقاعد، وبذلك تكون عملية التصويت غير قانونية"، مبينا ان "الدليمي كلف مدير ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة لاستلام المنصب وادارة المدينة وكالة لحين اختيار قائممقام جديد للمدينة ".

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