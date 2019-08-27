عبد المهدي يطلع مجلس الوزراء على نتائج التحقيقات حول الهجمات ضد مخازن الحشد

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة عبد المهدي".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة قدّم إيجازا عن آخر التطورات السياسية والأمنية أطلع فيه السادة اعضاء المجلس على نتائج التحقيقات المستمرة حول الهجمات التي تعرضت لها مخازن الأسلحة والاعتدة في عدد من المناطق ، وماتبعها من اجراءات والتوجهات الاستراتيجية والخطط في التعامل مع المستجدات المحتملة".



وأوضح البيان، أنه "سيصدر عن مجلس الوزراء بيان عن هذا الموضوع في وقت لاحق".