عقد مجلس اللوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، فيما اتخذ مجموعة من القرارات ابرزها الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعفاء من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين العراق والسودان ومصر.
واضاف ان "الجلسة شهدت الموافقة على إعادة عرض مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات مُجدداً على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على اعفاء شركات وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التأخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع".
وتابع المكتب أن "المجلس وافق على إضافة مبلغ الى تخصيصات وزارة الداخلية لسد العجز في باب الوقود، وتمت الموافقة على زيادة الطاقات الخزنية للحبوب، كما وافق المجلس على اعادة عرض موضوع شطب دهون منتهية الصلاحية باعتبارها مواد متضررة مُجددا على مجلس الوزراء".
واوضح ان "المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم حول الاعفاء من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارتي خارجية جمهوريتي السودان ومصر العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعقد جلسته ويتخذ مجموعة من القرارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.