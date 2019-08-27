مجلس الوزراء يعقد جلسته ويتخذ مجموعة من القرارات

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على إعادة عرض مشروع قانون المجلس والوزارات مُجدداً على مجلس الوزراء"، مبينا ان "المجلس ناقش القضايا المعدّة لجدول اعماله، حيث تمت الموافقة على تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (101 لسنة 2019) بشأن اجراء مناقلة مبلغ الى وزارة الدفاع.واضاف ان "الجلسة شهدت الموافقة على إعادة عرض مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات مُجدداً على مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على اعفاء شركات وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التأخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع".

وتابع المكتب أن "المجلس وافق على إضافة مبلغ الى تخصيصات وزارة الداخلية لسد العجز في باب الوقود، وتمت الموافقة على زيادة الطاقات الخزنية للحبوب، كما وافق المجلس على اعادة عرض موضوع شطب دهون منتهية الصلاحية باعتبارها مواد متضررة مُجددا على مجلس الوزراء".



واوضح ان "المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم حول الاعفاء من سمات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارتي خارجية جمهوريتي السودان ومصر العربية".