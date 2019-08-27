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إطلاق أربع قذائف هاون من غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بإطلاق أربع قذائف هاون من قطاع غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل.
وذكرت "روسيا اليوم"، ان "أربعة قذائف هاون تم إطلاقها، اليوم، من قطاع غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل"، مشيرة إلى "استهداف إسرائيلي لنقطة للضبط الميداني شرق البريج بهذه الأثناء".

من جهة أخرى، أشارت القناة، إلى انه "تم تفعيل الإنذار في إحدى المناطق الإسرائيلية المفتوحة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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