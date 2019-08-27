إطلاق أربع قذائف هاون من غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل

أفادت وسائل إعلام، الثلاثاء، بإطلاق أربع قذائف هاون من قطاع غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل.
وذكرت "روسيا اليوم"، ان "أربعة قذائف هاون تم إطلاقها، اليوم، من قطاع غزة على مستوطنات جنوب إسرائيل"، مشيرة إلى "استهداف إسرائيلي لنقطة للضبط الميداني شرق البريج بهذه الأثناء".
من جهة أخرى، أشارت القناة، إلى انه "تم تفعيل الإنذار في إحدى المناطق الإسرائيلية المفتوحة".
من جهة أخرى، أشارت القناة، إلى انه "تم تفعيل الإنذار في إحدى المناطق الإسرائيلية المفتوحة".
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