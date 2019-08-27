طفل يسرق سيارة مرتين في أسبوع واحد ويقودها بسرعة جنونية!

طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط ينجح في سرقة سيارة والدته .. ليس هذا الخبر، وإنما نجاح الطفل في تكرار فعلته مرتين في أسبوع واحد فقط. فما العواقب التي سيتحملها الطفل ووالدته تلك المرة؟
فقد ذكرت الشرطة الألمانية في بيان لها أن الطفل سرق مفاتيح السيارة، من نوع فولكسفاغن، في منتصف الليل وقادها حتى وصل لشوارع مدينة دورتموند الواقعة على مسافة 50 كيلومتر من منزل الطفل.
وقالت الشرطة أن إشارات المرور الحمراء يبدو أنها لم تلفت اهتمام أو انتباه الطفل، كما أنه قاد السيارة بسرعة وصلت إلى 180 كيلومتراً في الساعة على الطريق السريع. لكن لم تنتهي مغامرة الطفل على خير، إذ عثرت الشرطة عليه في نقطة انتظار على الطريق حيث ارتطم بناقلة، ما تسبب في خسائر كبيرة بالسيارة التي كان يقودها.
وذكر الطفل، عندما تم العثور عليه في المرة الأولى التي سرق فيها سيارة والدته، أنه قام بفعلته لأنه "رغب في قيادة السيارة قليلاً". وكان الطفل حينها قد قرر أن يقوم بركن السيارة على جانب الطريق لشعوره بعدم الارتياح نتيجة القيادة بسرعة وصلت إلى 140 كيلومتراً في الساعة.
ووفقاً للشرطة الألمانية، من المقرر أن يتلقى الطفل فحصاً نفسياً بعد تكراره لفعلته.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.