نائب: الصدر وضع النقاط على الحروف ورسم خارطة طريق جديدة

أكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الثلاثاء، ان بيان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص الأحداث الأخيرة وضع النقاط على الحروف ورسم خارطة طريق جديدة لوحدة وحماية العراق، معتبرا ان الدعوة إلى طاولة مستديرة سيقوي الموقف الرسمي للحكومة.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "بيان الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر بخصوص الأحداث الأخيرة وضع النقاط على الحروف ورسم خارطة طريق جديدة لوحدة وحماية العراق"، مبينا ان "الصدر ركز في بيانه على نقاط مهمة لتعزيز القرار العراقي وتوحيد جهود مؤسسات الدولة العسكرية في حماية أمن وحدود البلد".

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واضاف الربيعي، أن "دعوة الصدر إلى طاولة مستديرة لمناقشة الأحداث الأخيرة والموقف منها، سيقوي الموقف الرسمي للحكومة، الذي طالب الصدر بصدوره سريعا"، معتبرا دعوة الصدر "دعوة ابوية وطنية تؤكد حرصه على وحدة العراق واستقلاله والتأكيد مرة اخرى ان يكون القرار مستقلاً ناتج عن مصلحة البلد العليا بما يحمي مواطنيه من اي أضرار جسيمة مستقبلاً".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، امس الاثنين في تغريدة له على موقع تويتر، الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار في حال ثبت تورط إسرائيل بالقصف ضد الحشد الشعبي.