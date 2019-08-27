نائب: ضعف الحكومة هو سبب بقاء القوات الأجنبية واستهداف مقرات الحشد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء، أن "ضعف الحكومة" هو سبب بقاء القوات الأجنبية واستهداف مقرات الحشد الشعبي، داعياً إلى استدعاء السفير الأميركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج، فيما لفت إلى ضرورة دعم الدفاع الجوي وأن تكون قيادة العمليات المشتركة بيد العراق وليس الولايات المتحدة.
وأضاف السعداوي، أن "دعم الدفاع الجوي وتجهيز قوتنا الجوية بطائرات متطورة ورادارات تستطيع كشف أي خرق جوي مع وجود منظومة صاروخية للدفاع الجوي تستطيع التعامل بقوة مع هذا الخرق هو الحل الأمثل لحفظ السيادة الجوية لبلدنا"، لافتاً إلى أن "وضع قيادة العمليات المشتركة بيد العراق وليس الولايات المتحدة هو أمر مهم وضروري كون الأجواء العراقية حتى اللحظة هي بيد الجانب الأميركي وهذا واجب مهم من واجبات الحكومة وعليها التحرك عليه".
وأشار، إلى أن "الحكومة العراقية بحال لم تستطع فرض سيادة العراق على الجانب الأميركي فعليها التوجه للمحاكم الدولية لوجود اتفاقية استراتيجية موقعة مع واشنطن وتم خرقها من قبلهم"، داعياً إلى "استدعاء السفير الأميركي وتسليمه مذكرة احتجاج، إضافة إلى تقديم لائحة من الخروق الأميركية إلى ممثل الأمم المتحدة في العراق".
وأكد السعداوي، أن "الحكومة العراقية لم تتخذ حتى اللحظة أية خطوات فعلية باستثناء تشكيل لجان تحقيقية حول الخروق، وهو أمر لا جدوى منه كون الطرف المتهم اعترف بشكل واضح بأنه من قام بتلك العمليات العسكرية داخل أراضينا".
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