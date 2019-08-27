نائب: ضعف الحكومة هو سبب بقاء القوات الأجنبية واستهداف مقرات الحشد

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "ضعف الحكومة هو السبب الأساس لبقاء القوات الأجنبية على أراضينا وهو نفس السبب لاستهداف مقرات الحشد الشعبي"، مضيفاً أنه "بحال كان لدينا رئيس وزراء قوي وحازم ويتخذ قرارات إيجابية بإخراج كل القوات الأجنبية كما فعل سابقيه حين أخرجوا القوات الأميركية ولم يسمحوا بإبقاء أي جندي أميركي داخل أراضينا فحينها ستعود سيادة العراق وبقوة كبيرة ولن تستطيع أي دولة مهما كانت استهداف قواتنا الأمنية أو الحشد الشعبي أو أي شبر من أرضنا دون أن ينال القصاص".وأضاف السعداوي، أن "دعم الدفاع الجوي وتجهيز قوتنا الجوية بطائرات متطورة ورادارات تستطيع كشف أي خرق جوي مع وجود منظومة صاروخية للدفاع الجوي تستطيع التعامل بقوة مع هذا الخرق هو الحل الأمثل لحفظ السيادة الجوية لبلدنا"، لافتاً إلى أن "وضع قيادة العمليات المشتركة بيد العراق وليس الولايات المتحدة هو أمر مهم وضروري كون الأجواء العراقية حتى اللحظة هي بيد الجانب الأميركي وهذا واجب مهم من واجبات الحكومة وعليها التحرك عليه".وأشار، إلى أن "الحكومة العراقية بحال لم تستطع فرض سيادة العراق على الجانب الأميركي فعليها التوجه للمحاكم الدولية لوجود اتفاقية استراتيجية موقعة مع واشنطن وتم خرقها من قبلهم"، داعياً إلى "استدعاء السفير الأميركي وتسليمه مذكرة احتجاج، إضافة إلى تقديم لائحة من الخروق الأميركية إلى ممثل الأمم المتحدة في العراق".

وأكد السعداوي، أن "الحكومة العراقية لم تتخذ حتى اللحظة أية خطوات فعلية باستثناء تشكيل لجان تحقيقية حول الخروق، وهو أمر لا جدوى منه كون الطرف المتهم اعترف بشكل واضح بأنه من قام بتلك العمليات العسكرية داخل أراضينا".