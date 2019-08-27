نائب يتهم وزير الكهرباء بتحريض المواطنين على 'العنف'

وقال النائب علي البديري في حديث لـ الخليج 365، "اننا لسنا بالضد من منح محافظة البصرة الحقوق كاملة"، مشيرا الى أن "اهالي البصرة الاكارم عانوا ما عانو ونالهم من التهميش ما نالهم، لكن حديث وزير الكهرباء حول المحافظة بأن جماهيرها لم تخرج في تظاهرات هذا العام كسابقات الاعوام على الكهرباء بعد منحهم الكهرباء لاكثر من عشرين ساعة هو كلام غير مسؤول تندرج خلفه عدة تفسيرات احدها اخطر من الاخر".

وأوضح ان "المؤشر الاول بأن وزير الكهرباء اعترف بشكل رسمي بتجاهل الوزارة لباقي المحافظات العراقية التي تعاني من شبه انعدام للتيار الكهربائي بهذا الصيف الحار والتركيز على محافظة واحدة فقط خشية خروج اهلها في تظاهرات"، عادا "ذلك خرق للدستور الذي اوجب المساواة بين جميع العراقيين".

واضاف البديري، ان "المؤشر الثاني هو اعتراف الوزير بأن الحكومة عموماً ووزارة الكهرباء خصوصاً لن تقدم الخدمات للمواطنين طالما كانوا داعمين لهم ومسالمين في مطالبهم وان استخدام القوة والتظاهر هو الحل الوحيد لنيل الحقوق وهو تحريض رسمي من الوزير وعودة لاحياء سنة سيئة بالعودة الى العنف والصراع بين الدولة والشعب"، مشددا على انه "بحال الصمت الحكومي والبرلماني على هذه الدعوات والتخبطات بالحديث من هذا الوزير والفشل في الاداء ضمن وزارته فان الشعب ومن جميع المحافظات العراقية العزيزة اصبح على دراية كاملة بالطريق الذي يستطيع من خلاله الحصول على حقوقه بعد ان اعطاهم الوزير الموقر الحل السحري والعبقري لنيل تلك الحقوق".



وأكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، في حوار أجرته معه صحيفة "الصباح" شبه الرسمية، أمس الاثنين، أن محافظة البصرة تنعم بـ24 ساعة تجهيز الكهرباء، مشيرا الى أن البعض يحسب البصرة شـرارة الأزمـة السياسية في العراق.

