صحيفة تكشف عن ابرز ما بحثه اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الحشد الشعبي

كشفت صحيفة عربية، عن ابرز ما بحثه اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الحشد الشعبي امس، فيما اشارت الى ان مسؤولين ببغداد حذروا الاميركان من ردات فعل بعد الهجمات التي استهدفت الحشد بالعراق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "ابرز ما بحثه اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الحشد الشعبي امس، هو أخذ ضمانات بشأن عدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية لمواقع بالحشد"، مبينا ان "هناك خشية من تعرض القواعد والمصالح الأميركية في العراق تحديداً إلى الاستهداف".

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واضافت ان "مسؤولين ببغداد ابلغوا الأميركيين بضرورة وقف الاعتداءات، وأنهم لن يضمنوا رد الفعل في حال تكررت الهجمات مرة اخرى".

وأكدت الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي، امس الاثنين، قرب اتخاذ إجراءات فاعلة للدفاع عن سيادة العراق وردع المعتدين، فيما شددوا على أهمية عدم الإنشغال بكل ما من شأنه صرف الإنتباه عن المعركة مع فلول "داعش".