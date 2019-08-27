ذبح شرطي داخل مسجد

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة للوقوف على أسبابها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة، عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة بجوار كنيسة مارجرجس.وعقب اطلاع النيابة على تقرير الكشف الطبي على المتهم، عقب ادعائه أنه مختل واتضح سلامة قواه العقلية، حيث أكدت النيابة أنه لا يعاني من أية أمراض نفسية أو عقلية.

هذا وتم حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق.