ذبح شرطي داخل مسجد

تجري نيابة حوادث جنوب القاهرة في مصر، تحقيقات موسعة في واقعة مقتل أمين شرطة ذبحا على يد مجرم خطر داخل حرم مسجد عمرو بن العاص، الآثري التاريخي.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة للوقوف على أسبابها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة، عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة بجوار كنيسة مارجرجس.
وعقب اطلاع النيابة على تقرير الكشف الطبي على المتهم، عقب ادعائه أنه مختل واتضح سلامة قواه العقلية، حيث أكدت النيابة أنه لا يعاني من أية أمراض نفسية أو عقلية.
واستدعت النيابة المتهم لبدء التحقيق معه في الواقعة، عقب ضبطه بمعرفة قوات التأمين المتمركزة بجوار كنيسة مارجرجس.
وعقب اطلاع النيابة على تقرير الكشف الطبي على المتهم، عقب ادعائه أنه مختل واتضح سلامة قواه العقلية، حيث أكدت النيابة أنه لا يعاني من أية أمراض نفسية أو عقلية.
هذا وتم حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيق.
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