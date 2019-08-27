ومن أبرز التصريحات التي أدلت بها كيم كارداشيان لمجلة "فوغ عربية": "نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتا طويلا حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوسا محرجا، ولكن تركيزي تحوّل".

كذلك قالت كارداشيان للمجلة: "لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن".

كما أكدت كيم كارداشيان للمجلة، بأنها لم تكن تشعر بالمسؤولية في أن تكون قدوة يحتذى بها، حتى أصبح لديها أبناء". وردا على سؤال حول أيا من شقيقتها هن الأقرب لها، ردت كيم كارداشان أن هذا يتغير من فترة إلى أخرى، مثل العلاقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ولكن بالنسبة للعام 2019، فهي ترى وجود انسجام بينها وبين شقيقتها الصغرى، كلوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أول لقاء لها مع مجلة عربية... كيف أطلت كيم كارديشيان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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