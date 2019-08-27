وردا على سؤال حول أيا من شقيقتها هن الأقرب لها، ردت كيم كارداشان أن هذا يتغير من فترة إلى أخرى، مثل العلاقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ولكن بالنسبة للعام 2019، فهي ترى وجود انسجام بينها وبين شقيقتها الصغرى، كلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول لقاء لها مع مجلة عربية... كيف أطلت كيم كارديشيان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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