القبض على عنصر بداعش ظهر سابقا يحمل مطرقة ويهدم اثار متحف الموصل 'صور'

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اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عنصر بتنظيم "داعش" في محافظة نينوى، مشيرة الى أنه ظهر في اصدار سابق للتنظيم وهو يحمل مطرقة ويهدم اثار متحف الموصل.
وأوضح أنه "جاء باعترافاته بقيامه بتهديم وتخريب الاثار الموجودة في متحف الموصل والذي ظهر في احد اصدارات داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل".
وبين معن أنه "تم القبض عليه في منطقة حي تل الرمان، في الجانب الايمن لمدينة الموصل".
ونشر تنظيم داعش الارهابي منتصف ايار 2016، صوراً ومقاطع فيديو تظهر هدم اثار في مدينة الموصل تعود لعصور قديمة ومنها من كانت مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل مدينة الحضر وآشور والتي تدعى بقعلة الشرقاط وكالح.
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