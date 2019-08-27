القبض على عنصر بداعش ظهر سابقا يحمل مطرقة ويهدم اثار متحف الموصل 'صور'

وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن قوة مشتركة من مديرية شؤون افواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية القت القبض على احد عناصر داعش الارهابية".وأوضح أنه "جاء باعترافاته بقيامه بتهديم وتخريب الاثار الموجودة في متحف الموصل والذي ظهر في احد اصدارات داعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل".

وبين معن أنه "تم القبض عليه في منطقة حي تل الرمان، في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

ونشر تنظيم داعش الارهابي منتصف ايار 2016، صوراً ومقاطع فيديو تظهر هدم اثار في مدينة الموصل تعود لعصور قديمة ومنها من كانت مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل مدينة الحضر وآشور والتي تدعى بقعلة الشرقاط وكالح.