تفكيك 'رمانة هجومية' خلف مستشفى في واسط.. (صورة)

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتفكيك "رمانة هجومية" موضوعة خلف مستشفى في محافظة واسط دون وقوع إصابات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات فككت رمانة هجومية كانت موضوعة بالقرب من الباب الخلفي لمستشفى الزهراء ضمن محافظة واسط".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية تفكيك الرمانة تمت يدون وقوع أية إصابات بشرية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عملية تفكيك الرمانة تمت يدون وقوع أية إصابات بشرية".
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