بالصور.. ما سببه حريق كمب سارة

تواصل فرق الدفاع المدني، عملية اخماد الحريق الذي اندلع في معمل لتصليح المولدات بمنطقة كمب سارة في بغداد. وبحسب المتحدث باسم وزالرة الداخلية اللواء سعد معن فأن " 13 فرقة اطفاء وانقاذ تكافح الحريق". Advertisements

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