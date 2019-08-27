وجه مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بعدم التعرض لـ"الشيخ عامر المنشداوي". وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "عدم التعرض للشيخ عامر المنشداوي ومتعلقيه بعد اعتذاره بما قام به من نشر بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للشهيد السعيد السيد محمد الصدر وتقديمه للندم والاعتذار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مكتب الصدر يوجه بعدم التعرض لـ'الشيخ المنشداوي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.