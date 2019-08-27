اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اندلاع حريق في كمب سارة ببغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا اندلع في معمل لتصليح المولدات بمنطقة كمب سارة في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". Advertisements وقال معن ان "13 فرقة اطفاء وانقاذ تكافح الحريق". يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لا سيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.



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