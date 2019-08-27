عضو في الدفاع النيابية: سيكون الرد قاسيا لاسرائيل ان ثبت تورطها

وقال الحلفي في بيان صحفي اطلعت عليه الخليج 365، إن لجنته متوجهة لتشكل لجنة تحقيقة بالتعاون مع الاجهزة الامنية للتحقق عن الاستهدافات التي طالت مقرات الحشد الشعبي، مبينا ان هذه التجاوزات على امن وسيادة العراقية لايمكن السكوت عنها.ودعا الحلفي، هيئة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة واستضافة القائد العام للقوات الامنية والقيادات الامنية للوصول الى نتائج وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق.

وطالب الحلفي، جميع الاطراف السياسية الى عدم اطلاق التصريحات النارية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي، مؤكدا ان العراقيين بايمانهم وعقيدتهم المخلصة واصرارهم قادرين على الرد القاسي على اسرائيل واعوانها في حال ثبت تورطهم بالاعتداء الغاشم، على حد قوله.