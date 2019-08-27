عضو في الدفاع النيابية: سيكون الرد قاسيا لاسرائيل ان ثبت تورطها

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عن تحالف سائرون النائب سعد الحلفي، اليوم الثلاثاء، عن توجه لجنته لتشكيل لجنة تحقيقة مع الاجهزة الامنية لمعرفة "المتعدي" على مقرات الحشد الشعبي، مؤكدا ان الرد سيكون "قاسيا" لاسرائيل في حال ثبت تورطها.
ودعا الحلفي، هيئة رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة واستضافة القائد العام للقوات الامنية والقيادات الامنية للوصول الى نتائج وقرارات موحدة تصب في مصلحة العراق.
وطالب الحلفي، جميع الاطراف السياسية الى عدم اطلاق التصريحات النارية من دون أن يكون لها الأثر الفاعل والحقيقي، مؤكدا ان العراقيين بايمانهم وعقيدتهم المخلصة واصرارهم قادرين على الرد القاسي على اسرائيل واعوانها في حال ثبت تورطهم بالاعتداء الغاشم، على حد قوله.
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