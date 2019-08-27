دعا القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الثلاثاء، إلى تنفيذ "التوصيات" التي تضمنتها تغريدة زعيم التيار مقتدى الصدر أمس، معتبرةً أن تلك التوصيات "وضعت النقاط على الحروف وبينت حجم المؤامرة الكبرى" التي يتعرض لها العراق.
وأضاف، أن "العدو والصديق يعلم من هو سماحة القائد السيد مقتدى الصدر، ويعلم من هم أتباعه وهم يعلمون جيداً الشجاعة والوطنية التي يتمتعون بها"، مشيراً إلى أن الصدر "يريد اليوم بناء دولة قوية تحميها مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية قوية".
وتابع، أن "الصهاينة والأميركان يحاولون بشتى الطرق إفشال المؤسسة العسكرية العراقية لعلمهم أنه في حال تكاملها سيكون لها دور في تحرير الأراضي العربية من دنس الصهاينة"، مذكراً بـ"تجارب الجيش العراقي خلال حرب تشرين عام ١٩٧٢".
ودعا الزاملي، الحكومة والأطراف المعنية إلى "تنفيذ التوصيات التي جاءت بين طيات تغريدة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر"، مؤكداً أنها "جاءت في هذا الوقت لتحفظ للدولة هيبتها ولتبعد الخطر عن العراق والعراقيين".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالتيار الصدري: الخطر المحدق بالعراق يتطلب تنفيذ توصيات الصدر بحذافيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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