قيادي بالتيار الصدري: الخطر المحدق بالعراق يتطلب تنفيذ توصيات الصدر بحذافيرها

وقال الزاملي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التوصيات التي تضمنتها تغريدة القائد السيد مقتدى الصدر جاءت في الوقت المناسب لتضع النقاط على الحروف ولتبين حجم المؤامرة الكبرى التي يتعرض لها العراق"، لافتاً إلى أن "الخطر المحدق بالبلاد يتطلب تنفيذ تلك التوصيات بحذافيرها".وأضاف، أن "العدو والصديق يعلم من هو سماحة القائد السيد مقتدى الصدر، ويعلم من هم أتباعه وهم يعلمون جيداً الشجاعة والوطنية التي يتمتعون بها"، مشيراً إلى أن الصدر "يريد اليوم بناء دولة قوية تحميها مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية قوية".

وتابع، أن "الصهاينة والأميركان يحاولون بشتى الطرق إفشال المؤسسة العسكرية العراقية لعلمهم أنه في حال تكاملها سيكون لها دور في تحرير الأراضي العربية من دنس الصهاينة"، مذكراً بـ"تجارب الجيش العراقي خلال حرب تشرين عام ١٩٧٢".



ودعا الزاملي، الحكومة والأطراف المعنية إلى "تنفيذ التوصيات التي جاءت بين طيات تغريدة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر"، مؤكداً أنها "جاءت في هذا الوقت لتحفظ للدولة هيبتها ولتبعد الخطر عن العراق والعراقيين".