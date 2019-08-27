نائبة تطالب بإحالة قضية صالات الروليت إلى المخابرات وتكشف عن 'معلومة خطيرة'

طالبت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، بإحالة قضية صالات الروليت إلى المخابرات العراقية للنظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، وعدم حصرها بجهة رقابية "تستخدمها لأغراض الابتزاز والمساومة ثم تغلق الملف أو تبرئ المتورطين فيه".
ومضت إلى القول: "كما نضع بين يدي رئيس الوزراء معلومة خطيرة مفادها أن بعض النوادي تم إبلاغ أصحابها مسبقاً قبل خروج الجهات الأمنية لغلقها، فكيف يتم الثقة بهذه الجهة الرقابية؟ ".
وأضافت، أن "بحسب المعلومات المتداولة فإن هناك جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي يجب تسليم الملف إلى أهل الاختصاص، وجهاز المخابرات هو الأقرب إلى هذا الاختصاص، كما أنه مشهود له بنزاهته ومهنيته العالية، والأجدر ان يتم النظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، أو تسليم الملف إلى الاستخبارات، أما في حال إبقاء الملف في يد الجهة غير المختصة فسيكون مصيره مثل قضية سيارات الميتسوبيشي ويتم إجراء تسوية بين السماسرة لإغلاق الموضوع".
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