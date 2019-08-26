المسعودي: العراق الواحد بجيشه وحشده اقوى من تهديد طائرة مسيرة

وقال المسعودي خلال حضوره اجتماع الرئاسات الثلاث وقيادات الحشد الشعبي في قصر السلام ببغداد، إن "العراق الواحد بجيشه وحشده اقوى من تهديد طائرة مسيرة تأتي بجنح الظلام فالعراق قوي مقتدر بتلاحم شعبه وجيشه وحشده".وأضاف أن "سيادة العراق تحفظ وفق الاجماع الوطني والتضحيات التي قدمها ابناء قواتنا الامنية البطلة".

وأوضح المسعودي، ان "المسعودي ان العراق المعافى ولسنا في موقف الضعف ولدينا القدرة على مواجهة اي عدو كما واجهنا تنظيم داعش وانتصرنا وفي نفس الوقت لن يتهاون مع من ينتهك سيادته واراضيه التي روتها دماء الغيارى من ابناء الجيش والحشد".