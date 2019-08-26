وزير الزراعة: مستحقات الفلاحين والمزارعين ستوزع خلال الاسبوع الحالي

وذكر مكتب الحسني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الزراعة وصل، اليوم، إلى محافظة المثنى والتقى فور وصوله بالمحافظ احمد منفي جودة ورئيس وأعضاء مجلس الحكومة المحلية من أجل التباحث في المعوقات التي تتعلق بالقطاع الزراعي في المحافظة بغية ايجاد الحلول المناسبة لها".وأضاف أن "الاجتماع المشترك تدارس العديد من الآليات والتي من شأنها رفع المستوى الخدمي والمعاشي لابناء المحافظة، فيما تم الاستماع الى العديد من المشاكل والمعوقات من الجهات ذات العلاقة ولمختلف القطاعات الحكومية".

وأكد الحسني خلال الاجتماع، على "تسليم المستحقات المالية للفلاحين خلال الاسبوح الحالي بناءً على ما اقر في مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة".

وأشار إلى "التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي من خلال الوصول الى الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية اضافة الى حماية المنتج المحلي ومنع استير اد بيض المائدة والدجاج والاسماك لوجود منتج محلي واضح وجبت حمايته بغية الوصول الى الاكتفاء الذاتي فضلا عن اسهامه في تشغيل الالاف من الايدي العاملة اضافة للوصول الى الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن التوسع الكبير في زراعة الشلب والذي يعد انجازا لافتا لهذا العام و لم يحصل منذ سنوات عدة وفي اطار رده على طلبات الفلاحين والمزارعين بشأن مستحقاتهم المالية لمحصولي الحنطة والشعير".

