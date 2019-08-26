اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الاثنين، عن توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين خلال الاسبوع الحالي.
وأضاف أن "الاجتماع المشترك تدارس العديد من الآليات والتي من شأنها رفع المستوى الخدمي والمعاشي لابناء المحافظة، فيما تم الاستماع الى العديد من المشاكل والمعوقات من الجهات ذات العلاقة ولمختلف القطاعات الحكومية".
وأكد الحسني خلال الاجتماع، على "تسليم المستحقات المالية للفلاحين خلال الاسبوح الحالي بناءً على ما اقر في مجلس الوزراء بجلسته الاخيرة".
وأشار إلى "التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي من خلال الوصول الى الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية اضافة الى حماية المنتج المحلي ومنع استير اد بيض المائدة والدجاج والاسماك لوجود منتج محلي واضح وجبت حمايته بغية الوصول الى الاكتفاء الذاتي فضلا عن اسهامه في تشغيل الالاف من الايدي العاملة اضافة للوصول الى الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن التوسع الكبير في زراعة الشلب والذي يعد انجازا لافتا لهذا العام و لم يحصل منذ سنوات عدة وفي اطار رده على طلبات الفلاحين والمزارعين بشأن مستحقاتهم المالية لمحصولي الحنطة والشعير".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة: مستحقات الفلاحين والمزارعين ستوزع خلال الاسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.