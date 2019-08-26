أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، انخفض معدل التضخم السنوي بالبلاد بنسبة 1.6%. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.3%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.9%) مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2018".



وأضاف الهنداوي، أن "معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر تموز من العام الحالي 2019 الى (1.6%) مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2018، اذ بلغ الرقم القياسي حينها (105.9%)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.