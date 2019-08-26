حرق وكرين لـ'داعش' في مناطق متفرقة من كركوك

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة عثرت على وكر تابع لعصابات داعش الإرهابية في منطقة تل حمه بمحافظة كركوك".وأضافت الوزارة، أن "الوكر يحتوي على 8 عبوات و8 مساطر و200 طلقه m16 ودرع للاشخاص وراية للتنظيم الإرهابي و4 صواريخ قاذفه ومشلحين و3 رمانات دفاعية".

وتابعت الوزارة، أن "المفارز اعلاه تمكنت ايضا من ضبط وكر اخر في قرية عنانة بمحافظة كركوك وجد بداخله ملابس عسكرية ومخازن عتاد BKC وافرشة منام، وقد تم حرق الوكرين واحالة المواد المضبوطة الى الجهات المختصة".