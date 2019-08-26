الصدر: اذا ثبت تورط اسرائيل بالقصف فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار في حال ثبت تورط إسرائيل بالقصف ضد الحشد الشعبي.
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، "أنني لا أبرئ (العدو الصهيوني) من أفعاله الإرهابية في العراق بيد أنني على يقين من أنه لا يقدم على مثل هذه الخطوة او الخطوات فهو يعلم ان الرد سيكون مزلزلاً لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون ان نهايتهم من (العراق).. ومعه فلن يزجوا أنفسهم في هذه اللعبة التي هي أكبر منهم".
وأضاف أنه "يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقق من الامر ولو بإشراف دولي.. فأن ثبت جرمهم وإرهابهم، فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار.. فان العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء".
وأكد انه "لا يجب ان تتعالى التصريحات النارية والبيانات العاطفية من دون أن يكون لها الاثر الفاعل والحقيقي والا فسيكون العراق مثاراً للاستهزاء ثم انه علينا تجنيب المقدسات الخطر المحدق كما ويجب ان يحصر السلاح بيد الدولة وان تغلق كل المقرات وتسلم كل المخازن للدولة والا فان المخالف سوف يعرض العراق والعراقيين الى خطر شديد وسيكون هو المسبب لخرابه، كما ولابد من حماية الحدود العراقية من جميع الاطراف وبالخصوص حدوده مع سوريا وانسحاب كافة الفصائل من ( سوريا الحبيبة ) فالعراق احق بدماء شعبه مع ما يتعرض له من خطر كما انني أؤكد على الرجوع الى مراجعنا الكرام في كل ذلك فان فتواهم الموحدة هي الملهم الأول لنا ولكل محب للوطن".
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