الصدر: اذا ثبت تورط اسرائيل بالقصف فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار في حال ثبت تورط إسرائيل بالقصف ضد الحشد الشعبي.

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، "أنني لا أبرئ (العدو الصهيوني) من أفعاله الإرهابية في العراق بيد أنني على يقين من أنه لا يقدم على مثل هذه الخطوة او الخطوات فهو يعلم ان الرد سيكون مزلزلاً لأمنه ونفوذه، فالصهاينة يعلمون ان نهايتهم من (العراق).. ومعه فلن يزجوا أنفسهم في هذه اللعبة التي هي أكبر منهم".

وأضاف أنه "يجب على الحكومة العراقية الإسراع بالتحقق من الامر ولو بإشراف دولي.. فأن ثبت جرمهم وإرهابهم، فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار.. فان العراق ما عاد يحتمل مثل هذه التصرفات الرعناء".