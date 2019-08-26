تربية نينوى تفتتح ثانوية المتفوقات في أيمن الموصل

واضافت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "ذلك جاء بحسب توجيهات وزارة التربية وحرصها الدائم في الارتقاء بالواقع التربوي ورفع مستوى التعليم والاهتمام بالطلبة المتميزين والمتفوقين وتوفير فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم ومواهبهم العلمية والفكرية".

وأوضحت أن "المدرسة تستقبل تسجيل الطالبات للفترة من الرابع من شهر أيلول المقبل ولغاية العاشر من الشهر ذاته ويكون استقبال الطالبات الحاصلات على معدل ٩٠ % صعودا في الامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية".

واشارت الى ان "كوادر المدرسة هم من حملة الشهادات العليا".

يذكر أنه تم افتتاح ثانويتي المتفوقين والمتفوقات (التحدي سابقا) في الجانب الأيسر منذ العام الماضي وتم قبل عدة أيام افتتاح ثانوية المتفوقين في أيمن الموصل ليصبح عددها اربع مدارس في عموم المحافظة.

