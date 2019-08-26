تربية نينوى تفتتح ثانوية المتفوقات في أيمن الموصل

افتتحت المديرية العامة لتربية نينوى، الاثنين، ثانوية المتفوقات للبنات في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.
وأوضحت أن "المدرسة تستقبل تسجيل الطالبات للفترة من الرابع من شهر أيلول المقبل ولغاية العاشر من الشهر ذاته ويكون استقبال الطالبات الحاصلات على معدل ٩٠ % صعودا في الامتحانات العامة للمرحلة الابتدائية".
واشارت الى ان "كوادر المدرسة هم من حملة الشهادات العليا".
يذكر أنه تم افتتاح ثانويتي المتفوقين والمتفوقات (التحدي سابقا) في الجانب الأيسر منذ العام الماضي وتم قبل عدة أيام افتتاح ثانوية المتفوقين في أيمن الموصل ليصبح عددها اربع مدارس في عموم المحافظة.
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