عضو بمجلس الانبار يدعو لابعاد المحافظة عن التجاذبات السياسية

طالب عضو مجلس محافظة الانبار فرحان الدليمي، الاثنين، بإبعاد المحافظة عن التجاذبات السياسية وعدم زجها بصراعات لا تجلب لها سوى الدمار، فيما دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتحرك السريع من اجل حسم ملف الاعتداءات على قوات من الحشد الشعبي بواسطة الطائرات المسيرة.
وقال عضو المجلس فرحان الدليمي في حديث لـ الخليج 365 إن "الحكومة المحلية في الانبار تستنكر وتدين عملية استهداف قوات من الحشد الشعبي من قبل الطائرات المسيرة"، داعيا، الحكومة المركزية الى "العمل ضمن السياقات القانونية للحفاظ على سيادة وامن العراق".
وأضاف الدليمي أن "مجلس الانبار يطالب بإبعاد المحافظة عن التجاذبات السياسية وعدم زجها في صراعات سياسية لا تجلب لها الا الدمار"، داعيا، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لـ"التحرك السريع من اجل حسم ملف الاعتداءات بواسطة الطائرات المسيرة كون العراق بلد سيادي ولا يمكن خرق سيادته من اي دولة كانت وتحت اي ذريعة".
وأضاف الدليمي أن "مجلس الانبار يطالب بإبعاد المحافظة عن التجاذبات السياسية وعدم زجها في صراعات سياسية لا تجلب لها الا الدمار"، داعيا، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لـ"التحرك السريع من اجل حسم ملف الاعتداءات بواسطة الطائرات المسيرة كون العراق بلد سيادي ولا يمكن خرق سيادته من اي دولة كانت وتحت اي ذريعة".
يشار الى ان طائرتين مسيرتين قصفتا عجلتين للقوات من الحشد الشعبي، امس الاحد، في قضاء القائم غربي الانبار.
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