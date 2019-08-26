منتخب الشباب يبلغ نصف نهائي غرب آسيا

رياضة 2019-08-26 | 18:20 357 مشاهدة تغلب منتخب شباب العراق الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا، بتغلبه على البحرين 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات. وبهذا الفوز نجح ليوث الرافدين في بلوغ نصف نهائي البطولة المقامة منافساتها في فلسطين، حيث يقف في وصافة الترتيب برصيد ثلاث نقاط خلف المتصدرة الامارات. وكان منتخب شباب العراق قد خسر في مباراته الاولى امام الامارات باربعة اهداف لهدفين.



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