روسيا تحذر من نزاع عسكري واسع عقب العمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان

وذكرت الوزارة في بيان، ان "التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل منذ 24 آب الحالي في سوريا ولبنان يثير قلقاً بالغاً لدى موسكو".

وأضافت أن "الجانب الروسي أشار مراراً إلى خطورة مثل هذه التصرفات في الأجواء الإقليمية المتوترة لأقصى درجة"، محذرة من "إمكانية أن تؤدي إلى نزاع عسكري واسع لا يمكن التنبؤ بتبعاته".



وجددت روسيا، دعوتها كل الأطراف إلى "إبداء أقصى درجات ضبط النفس والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".