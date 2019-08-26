محافظ نينوى يعلن قرب عودة جميع نازحي البعاج

وقال المرعيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه بعد لقائه عدد من نازحي القضاء القاطنين في مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل، إن "عودة جميع نازحي قضاء البعاج غرب الموصل قريبة جدا وبعد معالجة جميع الاسباب التي تمنع عودتهم".وأضاف المرعيد، أن "ادارة المحافظة عازمة على انهاء ملف النزوح في جميع مدن المحافظة ومنها قضاء البعاج"، مبينا أن "ملف النزوح يحتاج الى جهود اكبر وتعاون الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية لانهائه".

وتابع، أن "هناك لجنة برئاسته وعضوية جميع مدراء الدوائر في المحافظة سوف تزور القضاء خلال الاسبوع الحالي من أجل تقييم واقع المدينة وتوفير الخدمات لها تمهيدا لعودة نازحي المدينة جميعا بعد معالجة كافة الاسباب التي تمنع عودتهم ومنها الخدمات كالماء والكهرباء والابنية المدرسة المتضررة جراء الاحداث التي شهدها القضاء".