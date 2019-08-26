افاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن قوة امنية اعتقلت والد طفلتين قام بتعذيبهن ورميهن على قارعة الطريق بعد تقييدهن بالاغلال جنوبي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على والد طفلتين ( الاولى تبلغ من العمر١٢ عام والثانية ٨ أعوام ) قام برميهن على قارعة الطريق بعد تقييدهن وتعريضهن للتعذيب الجسدي في منطقة حي التأميم جنوب بغداد".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعتقل تم تسليمه الى الجهات المختصة". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اعتقال والد طفلتين قام برميهن بعد تعذيبهن وتقييدهن بالاغلال جنوبي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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