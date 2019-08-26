رئاسة البرلمان تدعو عبدالمهدي للتحقيق بتهم فساد تتعلق بوزارة الصناعة

دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتحقيق بتهم فساد تتعلق بوزارة الصناعة. وقال الكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد للتحقيق بما ورد بمقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن توجيه تهم فساد بحق وزارة الصناعة".



وطالب الكعبي، بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين يثبت عليهم صحة ما ذكر في الفيديو، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأموال العراق".



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