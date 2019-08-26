العراق يحقق فوزاً مثيراً على متقدمي سريلانكا بتنس كرة القدم

2019-08-26 | 15:37
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تمكن منتخب العراق الوطني لتنس كرة القدم (الحلم 2022) الذي يعده الاتحاد لدورة الألعاب الآسيوية 2022 وهم بأعمار (12 و 13) عاماً، أن يهزم منتخب سريلانكا الأول في بطولة كأس ملك تايلاند المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية وبشوطين لشوط واحد.
وقال رئيس الاتحاد صفاء صاحب الموسوي في بيان ان "اتحاد اللعبة يعد هذا المنتخب للمستقبل ويزجه في بطولات المتقدمين كي ينال الخبرة وتتعزز الثقة بالنفس لأن الغاية الكبرى هي دورة الألعاب الآسيوية وكذلك دورة الألعاب الأولمبية حال ادراج اللعبة أولمبياً".
وأضاف "حصولنا على بطولة العالم في فترة سابقة جعل الأنظار تتجه إلى العراق كأحد أبرز المرشحين في أي بطولة نشارك فيها واليوم باشتراك صغارنا (الكبار) أمام المتقدمين من لاعبي الدول الأخرى يعد منعطفاً حقيقياً في سير عملنا وهو ما يؤكد أننا نسير بالاتجاه الصحيح".
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