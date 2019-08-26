محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة

دعا محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة، مؤكدا على ان المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.
واضاف الياسري، "وفي هذا الصدد نود ان نبين أمام انظاركم وبكل شفافية، اننا ومن منطلق المسؤولية وللحفاظ على المال العام نعلن وندعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة حسب الطرق الاصولية والقانونية، كما أننا نقف على مسافة واحدة من جميع الشركات وان كل ما يُنشر في هذا الخصوص عار عن الصحة وفي السياق ذاته ندعو الشركات والمقاولين للتقديم على المشاريع التي سيعلن عنها في اكثر من وسيلة اعلامية بكل وضوح".
ودعا الياسري، الجميع الى "تقديم أي معلومة، لمكتبنا او لمكتب رئيس مجلس المحافظة أو نواب المحافظ او أعضاء المجلس المحترمين او للجهات الرقابية في مؤسسات الدولة كافة، عن أي عملية ابتزاز ممن يحاول الضغط لتحقيق مصالح غير مشروعة وسيتم التعامل معها بحسب القانون".
ودعا ايضا اللجان الفنية المختصة في دوائر الدولة كافة وخصوصا هيئة الاعمار فضلا عن المؤسسات المدنية والمجتمعية والرقابية والمواطنين الى "مراقبة عمل الشركات ورصد أية محاولة للتلاعب او التجاوز او الاهمال ما يسهم بشكل فاعل وقوي في بناء النجف الاشرف وتطويرها".
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