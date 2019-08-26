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عجوز نجا من الموت بأعجوبة!

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نجا عجوز بمدينة ماتنكور بفرنسا من الموت بعدما ظل رأسه معلقا خمسة أيام بين قضيبي سلم سقط من فوقه خلال قيامه ببعض أعمال الصيانة داخل بيته، وذلك بعد أن تفطنت له أخته عندما قدمت لزيارته.
وأوضحت صحيفة فوسجس ماتن التي أوردت الخبر أنه سقط من أعلى السلم وعلق رأسه ما بين اثنين من القضبان المترابطة والمتتالية بالسلم، وأنه لم يتمكن من التخلص منهما وظل على تلك الحالة خمسة أيام.

وأضافت الصحيفة أنه لا أحد استمع إلى طلبات النجدة التي أطلقها العجوز بعد سقوطه من السلم، وأن رأسه انتفخ بسبب بقائه معلقا فترة طويلة بين قضيبي السلم وصار من الصعب عليه الخروج من المأزق.


واستمر وضع العجوز خمسة أيام دون أن يتفطن إليه أحد، إلى أن زارته أخته التي طلبت الإسعاف وساعدته على فك رأسه من قضبان السلم.

ونقل المسعفون العجوز إلى المستشفى وهو في حالة وعي رغم ما حدث له، وذلك لإخضاعه لتحاليل طبية والتثبت من سلامة الجمجمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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