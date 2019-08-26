عجوز نجا من الموت بأعجوبة!

نجا عجوز بمدينة ماتنكور بفرنسا من الموت بعدما ظل رأسه معلقا خمسة أيام بين قضيبي سلم سقط من فوقه خلال قيامه ببعض أعمال الصيانة داخل بيته، وذلك بعد أن تفطنت له أخته عندما قدمت لزيارته.
وأضافت الصحيفة أنه لا أحد استمع إلى طلبات النجدة التي أطلقها العجوز بعد سقوطه من السلم، وأن رأسه انتفخ بسبب بقائه معلقا فترة طويلة بين قضيبي السلم وصار من الصعب عليه الخروج من المأزق.
واستمر وضع العجوز خمسة أيام دون أن يتفطن إليه أحد، إلى أن زارته أخته التي طلبت الإسعاف وساعدته على فك رأسه من قضبان السلم.
ونقل المسعفون العجوز إلى المستشفى وهو في حالة وعي رغم ما حدث له، وذلك لإخضاعه لتحاليل طبية والتثبت من سلامة الجمجمة.
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