بالصور.. اصطياد أفعى داخل منزل في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقة إنقاذ من مركز الكاظمية توجهت إلى دار سكن في منطقة العطيفية حيث استنجدت امرأة كبيرة بالسن لوجود أفعى داخل الدار".

وأضاف البيان، أنه "بعد التفتيش تم اصطياد الأفعى دون وقوع إصابات، وتمت طمأنة المرأة وأصحاب الدار ودفع الخطر عنهم".