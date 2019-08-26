- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، أنها فرقها اصطادت أفعى داخل منزل في منطقة العطيفية ببغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرقة إنقاذ من مركز الكاظمية توجهت إلى دار سكن في منطقة العطيفية حيث استنجدت امرأة كبيرة بالسن لوجود أفعى داخل الدار".
وأضاف البيان، أنه "بعد التفتيش تم اصطياد الأفعى دون وقوع إصابات، وتمت طمأنة المرأة وأصحاب الدار ودفع الخطر عنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اصطياد أفعى داخل منزل في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.