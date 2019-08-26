كشف الأطباء عن السبب الذي أرق رجلا من مقاطعة جيانغتشي الصينية، وجعله يعاني من صداع أليم وأعراض الصرع حوالي 30 عاما من حياته.
وذكر موقع AsiaOne، أن الصيني بدأ يعاني من صداع مبرح عام 1989 (كان عمره آنذاك 29 عاما). وتعرض لأول هجمة لمرض الصرع أثناء لعبه الورق عندما اهتزت يداه وقدماه وخرجت رغوة من فمه وفقد وعيه.
لكن زيارته الأخيرة للأطباء في يوليو الماضي، أثمرت إيجابا على صحته، بعد أن طلب الأخصائيون منه صورة بالرنين المغناطيسي لدماغه، اكتشفوا منها وجود دودة بطول 10 سنتيمترات تعيش في رأسه.
وأجرى الأطباء جراحة دقيقة للرجل، وأزالوا من رأسه الطفيلي، الذي قدروا بأنه دخل هذه المنطقة من الجسد لدى شربه مياها ملوثة.
كانت هذه تفاصيل خبر طولها 10 سم... دودة تسكن جمجمة رجل منذ 30 عاما! (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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