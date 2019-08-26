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طولها 10 سم... دودة تسكن جمجمة رجل منذ 30 عاما! (صورة)

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كشف الأطباء عن السبب الذي أرق رجلا من مقاطعة جيانغتشي الصينية، وجعله يعاني من صداع أليم وأعراض الصرع حوالي 30 عاما من حياته.

وذكر موقع AsiaOne، أن الصيني بدأ يعاني من صداع مبرح عام 1989 (كان عمره آنذاك 29 عاما). وتعرض لأول هجمة لمرض الصرع أثناء لعبه الورق عندما اهتزت يداه وقدماه وخرجت رغوة من فمه وفقد وعيه.

 

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وعرض الرجل نفسه على الأطباء خلال 30 عاما، وتناول مختلف الأدوية للعلاج من الأمراض التي أصابت دماغه، لكنه لم يلق السكينة طوال تلك المدة ولم يشف من الألم.

لكن زيارته الأخيرة للأطباء في يوليو الماضي، أثمرت إيجابا على صحته، بعد أن طلب الأخصائيون منه صورة بالرنين المغناطيسي لدماغه، اكتشفوا منها وجود دودة بطول 10 سنتيمترات تعيش في رأسه.

وأجرى الأطباء جراحة دقيقة للرجل، وأزالوا من رأسه الطفيلي، الذي قدروا بأنه دخل هذه المنطقة من الجسد لدى شربه مياها ملوثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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