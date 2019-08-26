دولة القانون: الصمت الحكومي تجاه العدوان الاسرائيلي مثير للريبة

اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، ان ماسماه "الصمت الحكومي" تجاه استمرار استهداف الحشد الشعبي من قبل الطيران الاسرائيلي "مثير للريبة" وحوله "علامات استفهام"، واصفا أي طرف لا يعلن رفضه بشكل واضح لهذا العدوان بأنه "خائن للبلد".
واضاف المالكي، ان "هذا العدوان المستمر وما يقابله من صمت حكومي هو امر لن نسكت عليه وسيكون لنا موقف شديد وقوي مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه هذا الوضع الذي نعتبره خطيرا ويجعلنا نعيد النظر في كثير من الامور السابقة ومن بينها اتفاقية الاطار الستراتيجي مع واشنطن التي اصبحت عبئا على العراق وغطاءً لامريكا لاستمرار تواجدها وخروقاتها ومحاولتها استغلال اراضينا لنوايا عدوانية على دول الجوار".
وتابع، ان "اجواء العراق وارضه يجب ان تحمى بقدرات عسكرية وبشرية عراقية ولا حاجة لنا للتواجد الاجنبي الذي لا معنى لبقاءه على اراضينا ما دام لدينا القدرات الكافية لدحر اي تهديد يمس اراضينا".
واكد المالكي، ان "اي طرف لا يعلن رفضه بشكل واضح للعدوان الصهيوني فهو خائن للبلد"، داعيا "جميع الاطراف السياسية والحكومية لاعلان موقفها الصريح من تلك الخروقات لان الصمت عنها يرتقي الى مصاف الخيانة العظمى".
وكانت طائرة مجهولة استهدفت امس الاحد، مركبتين للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية.
يشار الى ان عدة مواقع ومقرات الحشد الشعبي قد تم استهدافها في وقت سابق، في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أن القصف كان مدبراً من الخارج.
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