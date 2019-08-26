تعرّفوا على أغلى الهواتف الجوالة في العالم

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تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية اليوم على تقديم أحدث التقنيات، لكنَّ بعض العملاء حول العالم قد لا يهتمون كثيراً بتلك المواصفات عالية التقنية، وتعجبهم مواصفات أخرى، تدفعهم إلى شراء الهاتف، كأن يكون مختلفاً تماماً عن المطروح في الأسواق.
وهنا نذكر أغلى "الجوالات" في العالم حسب الترتيب:فالكون سوبر نوفا بينك دايموند
تم تصميم هاتف أيفون 6 من قِبل المصمم فالكون بشكل خاص ونادر، وهو لا يشبه باقي الهواتف المصمَّمة خصيصاً، وتمتلك المئات من الماسات الصغيرة، إذ تم تصميم أيفون 6 فالكون سوبر نوفا بينك دايموند بشكل أكثر بساطة، فهيكله مصنوع من الذهب عيار 24، إضافة إلى احتوائه على ألماسة عملاقة على شكل وردة في الخلف. وتم تقدير تكلفة هذا الهاتف حين صدر قبل عامين بـ 50 مليون دولار، لكنه الآن يساوي 95 مليون دولار.
فيرتو سيجناتيور الماسي Vertu Signature Diamond
هاتف "فيرتو الماسي" أحد الهواتف الفاخرة من شركة "فيرتو" المشهورة في إنتاج الهواتف المحمولة الفاخرة، ويأتي مصنوعاً من البلاتين ومرصَّعاً بالألماس، ولم تنتج منه الشركة سوى 200 قطعة على مستوى العالم، ويبلغ ثمنه 88 ألف دولار.
أيفون دايموند روز Diamond Rose iPhone 4 32GB
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.