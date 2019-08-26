توجيه من مجلس الانبار بشأن الهواتف النقالة خلال الدوام الرسمي 'وثيقة'

اصدر مجلس محافظة الانبار، الاثنين، توجيها بشأن الهواتف النقالة خلال الدوام الرسمي. وجاء في الوثيقة التي حصلت الخليج 365، ان "رئيس مجلس محافظة الانبار احمد حميد شرقي وجه أعماما بمنع غلق الهاتف اثناء الدوام الرسمي لجميع مدراء الدوائر". Advertisements واضاف ان "المخالف سيتعرض للمساءلة القانونية والتحقيق".

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