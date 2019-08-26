القبض على ثمانية مطلوبين وفق المادة '4 إرهاب' في الرمادي

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على القبض على ثمانية مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب" في مدينة الرمادي. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من تشكيلات شرطة الأنبار واستخبارات مكافحة الارهاب وقوة سوات شرطة الأنبار نفذت أوامر قبض صادرة من القضاء في منطقة الصوفية وألقت القبض على ٨ متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب".



يذكر أن القوات الأمنية في الأنبار تنفذ عمليات دهم وتفتيش في عدد من مناطق المحافظة، وتسفر تلك العمليات عن القبض على مطلوبين للقضاء.



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