أمل كلوني تخطف الأنظار بفستان جريء... لن تتوقعوا سعره! (صورة)

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لطالما فضلت أمل كلوني الظهور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، بدلاً من احتضان صيحات رائجة مواكبة للموضة، غير أنّ إطلالتها الأخيرة كانت جريئة أكثر من المعتاد.
تألّقت المحامية الدولية بفستان ميدي من قماش الدانتيل الشانتيلي وبتوب الكورسيه من توقيع المصمّم جوناثان سيمخاي، يبلغ سعره 940 دولارًا، ويأتي مزودًا بكمّين طويلين وتنورة شفافة باللون الأصفر الخردلي.
ونسّقت كلوني مع فستانها حقيبة "Gabriela Hearst Nina" باللّون الكريمي، وهي من أبرز أنماط الحقائب المفضّلة لدى ميغان ماركل، كما تركت شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجًا هادئًا كعادتها.
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