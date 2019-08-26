أمل كلوني تخطف الأنظار بفستان جريء... لن تتوقعوا سعره! (صورة)

تألّقت المحامية الدولية بفستان ميدي من قماش الدانتيل الشانتيلي وبتوب الكورسيه من توقيع المصمّم جوناثان سيمخاي، يبلغ سعره 940 دولارًا، ويأتي مزودًا بكمّين طويلين وتنورة شفافة باللون الأصفر الخردلي.

وعلى الرّغم من أنّه قد يبدو من الصّعب ارتداء فستان بوستير شفّاف، إلا أنّ كلوني جعلته يبدو أنيقًا تمامًا بارتدائها فستان سليبدريس بظلّ النيود تحته.

ونسّقت كلوني مع فستانها حقيبة "Gabriela Hearst Nina" باللّون الكريمي، وهي من أبرز أنماط الحقائب المفضّلة لدى ميغان ماركل، كما تركت شعرها منسدلًا واعتمدت مكياجًا هادئًا كعادتها.