اعلنت مديرية شؤون الشرطة، الاثنين، عن تشكيل لجنة بشأن زيارة محرم. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وكيل شؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود امر بتشكيل لجنة مهمتها التحضير للخطة الامنية الخاصة بزيارة شهر محرم الحرام". يذكر أن شهر محرم الذي يمثل أولى أشهر السنة الهجرية، يكتسب أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظرا للأحداث المهمة التي وقعت فيه، وأبرزها واقعة الطف الشهيرة في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وصحبه "ع".



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