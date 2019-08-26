العشرات من الاجور اليومية ببلدية كربلاء يهددون باضراب مفتوح

نظم العشرات من الاجراء اليوميين في بلدية كربلاء، الاثنين، تظاهرة للمطالبة بتحويلهم لعقود او تثبيتهم.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من عمال البلدية في كربلاء نظموا اليوم تظاهرة انطلقت من وسط مدينة كربلاء باتجاه مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بتثبيتهم او تحويلهم الى عقود.
واضاف ان المتظاهرين استغربوا من إلغاء العقود بعد قرار رئيس الوزراء بتحويلهم، مشيرا الى انهم هددوا بتنظيم اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".
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