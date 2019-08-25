بالفيديو والصور.. ما سببه قصف الطائرة المسيرة على الحشد في الانبار

نشرت هئية الحشد الشعبي مقطع فيديو يظهر فيه احدى الطائرة المسيرة التي استهدفت قوات الحشد في مدينة القائم بمحافظة الانبار. وادى الحادث الى مقتل احد عناصر الحشد واصابة اخر بجروح. كما نشرت الهيئة ايضا صورا لما سببه القصف من اضرار على عجلات الحشد الشعبي. Advertisements

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