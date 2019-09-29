مكتب عبد المهدي يعلن فتح مطار بغداد 24 ساعة اعتبارا من الثلاثاء المقبل

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، عن فتح مطار بغداد 24 ساعة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي سيفتح على مدار 24 ساعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق الاول من تشرين الاول المقبل".
واضاف ان "هذا الموعد لا يوجد فيه اي تأخير او تقديم".
يذكر ان الطريق المؤدي الى مطار بغداد تم افتتاحه بشكل تجريبي منذ الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا.
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