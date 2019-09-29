حرق إطارات وقطع شارع في الديوانية احتجاجاً على إقالة الشعلان

تظاهر العشرات من أهالي ناحية الحمزة الشرقي في الديوانية، اليوم الأحد، احتجاجاً على إقالة المحافظ زهير الشعلان.
وقال مراسل الخليج 365، إن عشرات الأشخاص تظاهروا في ناحية الحمزة الشرقي وقطعوا أحد الشوارع وحرقوا إطارات احتجاجاً على إقالة الشعلان.
وكان مصدر محلي أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، واختيار فيصل النائلي محافظاً.
وكان مصدر محلي أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن مجلس الديوانية صوت على اقالة المحافظ زهير الشعلان من منصبه، واختيار فيصل النائلي محافظاً.
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