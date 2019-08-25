عضو بالنزاهة: هناك اصرار على اعادة العمل بمناصب الغيت سابقا وترهق ميزانية الدولة

كشف عضو بلجنة النزاهة البرلمانية، السبت، ان هناك اصرار على اعادة العمل بمناصب الغيت سابقا، مشيرا الى ان هذه المناصب ارهقت ميزانية الدولة.

وقال في تصريح صحافي ان "هناك عدم رضا على إصرار الحكومة باعادة ة العمل بمناصب ألغيت في زمن العبادي كالمستشارين والعاملين في مكتبه، موضحاً أنّ "منح المناصب من أجل المجاملات أمر يرهق ميزانية الدولة".

وأعرب العضو الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، عن استغرابه "من صمت الحكومة تجاه ما يجري من صفقات يتم خلالها تعيين سفراء وممثلين للعراق في الخارج بهدف إرضاء هذا الطرف أو ذاك"، مؤكداً أنّ "العام الأول من عمر الحكومة شهد عودة سريعة إلى زمن المناصب التي كانت تمنح سابقا على أساس الولاء".

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ولفت عضو لجنة النزاهة إلى أنّ "هذا الملف سيفتح خلال الفصل التشريعي المقبل".

وكشف نائب عن إئتلاف دولة القانون، في وقت سابق، عن وجود نحو 300 منصب في مؤسسات الدولة "لم ينص عليها الدستور"، مبيناً أن تلك المناصب ترهق كاهل الموازنة.